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وظيفة 3500 معلم.. إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي وموعد الامتحانات

02:20 م الإثنين 16 يونيو 2025

المهندس حاتم نبيل

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كتب- محمد سامي:
أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم الاثنين، إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل 3500 وظيفة معلم مساعد مادة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (مادة العلوم)، وذلك على موقع بوابة الوظائف الحكومية https://jobs.caoa.gov.eg.
وكان الجهاز قد أعلن في ٦ فبراير الماضي عن مسابقة لشغل وظيفة معلم مساعد مادة العلوم، وفقا للإدارات التعليمية بالمحافظات المذكورة على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية، وذلك لصالح وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتلبية احتياجات الوزارة وتعيين 150 ألف معلم مساعد، وقد تم فتح التقديم خلال الفترة من ٢٧ فبراير حتى ١٢ مارس ٢٠٢٥.
وأهاب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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