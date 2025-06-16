رئيس برلمانية "الإصلاح والتنمية" يرفض الموازنة العامة لهذا السبب

كتب- نشأت علي:

قال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ما تتعرض له المنطقة من عاصفة تضربها حاليًّا بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران، أصبحت معه مقدرات المنطقة مهددة؛ مما يؤثر على الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة، بشأن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025- 2026.

وأضاف أبو العلا أن ما تشهده المنطقة سينتج عنه صراع على ملف الطاقة؛ وهو أمر سيمثل أهمية كبيرة في الموازنة؛ حيث إن تقديرات أرقام حساب برميل البترول 62 دولارًا، ولكنه قد يصل إلى 100 دولار، وبالتالي تلك التقديرات يجب إعادة هيكلتها والنظر لها في ظل الأزمة الحالية؛ نظرًا لأن ذلك يؤثر على السلع الأساسية كالقمح، وهو ما يؤثر علينا بالسلب.

وتابع رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية: كنت أرى من الأفضل اعتماد الموازنة السابقة للعمل بها في الفترة المقبلة؛ لحين إعداد تقدير حقيقي بعد ظهور ملامح الأزمة الحالية، حتى تكون التقديرات واقعية.

وأضاف أبو العلا: كما أرى أن ملف الدعم يحتاج إلى زيادة بنسبة 25 أو 30؛ لمواجهة التضخم المحتمل بسبب تلك الأزمة، كما لا بد من الاستعداد جيدًا لعدم التعرض لانقطاع التيار الكهربائي.

وتابع النائب: أطالب الحكومة بتوضيح خطتها بشأن مواجهة التحديات التي تتعرض لها المنطقة، وخطة الطوارئ التي تستعد بها لمواجهة الأزمة.

وأعلن أبو العلا رفض الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية مشروع الموازنة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ نظرًا لعدم وضوح أرقامها وخطتها في مواجهة التحديات.