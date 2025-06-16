كتب-عمرو صالح:

افتتح منذ قليل الكاتب الصحفي أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام استديو نجيب محفوظ بالدور 27 بمبنى ماسبيرو وذلك بحضور الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والمهندس خالد عبدالعزيز رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.

و يتميز الاستوديو بإطلالة فريدة على نهر النيل والأهرامات، حيث تمتد رؤية النيل من قبل كوبري روض الفرج إلي ما بعد حي المنيل مما يجعله "أجمل استوديو تلفزيوني في العالم".

و يضم الاستوديو أيضًا موقعًا للاستقبال وقاعة أنيقة للندوات تحمل اسم الأديب العالمي نجيب محفوظ.

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