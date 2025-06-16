المسلماني يستقبل ابنة نجيب محفوظ

كتب-عمرو صالح:

استقبل الكاتب أحمد المسلماني رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، هدي نجيب محفوظ (أم كلثوم) كريمة الأديب العالمي، وذلك قبيل المشاركة في افتتاح استديو نجيب محفوظ بالطابق السابع والعشرين بمبني الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو.

يشارك في إزاحة الستار عن اللوحة التي تحمل اسم نجيب محفوظ الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة والمهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلي للإعلام.

يذكر أن استديو نجيب محفوظ بالتليفزيون المصري يعد أحد أجمل الاستديوهات التليفزيونية في العالم، حيث يري النيل والأهرامات معاً.