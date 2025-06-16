كتب- محمد صلاح:

التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الإثنين، جيلسومينا فيجليوتي، نائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي(EIB) ، وستيفانو سانينو، مدير عام الاتحاد الأوروبي، والوفد المرافق لهما؛ لبحث سبل دعم الشراكة وتعزيز التعاون والعمل المشترك في مختلف مجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، لا سيما مجالات الطاقات الجديدة والمتجددة ودعم الشبكة وزيادة قدرتها على استيعاب القدرات الجديدة والتوسع في مشروعات تخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، وكذلك مشروعات الربط الكهربائي مع شبكات الدول المجاورة؛ خصوصًا الربط مع الشبكة الأوروبية عبر إيطاليا واليونان.

يأتي ذلك في إطار التوجه العام، وخطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، وفتح المجال أمام الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، لتقود مشروعات استراتيجية الطاقة.

وتناول اللقاء، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، مناقشة مجالات التعاون الحالية والمستقبلية والمشروعات المشتركة بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك والاتحاد الأوروبي، في إطار خطة الوزارة لدعم وتطوير الشبكة الكهربائية الموحدة، وتطوير عدد من مراكز التحكم، ومشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وعدد من مشروعات الهيدروجين الأخضر، وزيادة القدرات التخزينية من خلال التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة المتصلة والمنفصلة؛ لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة ودعم استقرار الشبكة في ظل استراتيجية التحول الطاقي والاعتماد على الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وتطرق اللقاء إلى خطة الوزارة وما تم تقديمه من تسهيلات وتعديلات تشريعية؛ لتهيئة البيئة الاستثمارية وجذب المزيد من الاستثمارات في مشروعات الطاقات المتجددة، في إطار برنامج العمل لخفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون وتحقيق الاستقرار والاستدامة للشبكة الموحدة، وزيادة نصيب مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة.

وأكد عصمت أن خطة العمل تأتي في إطار استراتيجية الطاقة والتي تم صياغتها بناء على رؤية الدولة للتحول الطاقي والاعتماد على الطاقات المتجددة؛ لتقليل الاعتماد على الوقود التقليدي وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق التنمية المستدامة، مشيدًا بالتعاون المثمر والشراكة بين قطاع الكهرباء وبنك الاستثمار والاتحاد الأوروبيين.

وأشار وزير الكهرباء إلى دور القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ومشاركة البنك والاتحاد في تمويل مشروعات القطاع، والتي كان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية، وتحديث الشبكة الموحدة، مشيرًا إلى المشروعات الجاري العمل عليها خلال المرحلة الحالية؛ خصوصًا في مجال تطوير منظومة التحول الرقمي، وتحديث قطاع شبكات التوزيع، ودعم خطة التوسع في إقامة محطات تخزين الطاقة، في إطار اهتمام الوزارة بتعظيم العوائد من مشروعات الطاقة المتجددة وزيادة مساهمتها في مزيج الطاقة، مرحبًا بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص والاعتماد عليه في هذا المجال والاستعانة بخبراته الفنية والتكنولوجية التي يمتلكها للمساهمة في تحقيق رؤية الدولة وضمان أمن الطاقة.