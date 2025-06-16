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طقس الساعات المقبلة.. انخفاض حرارة ونشاط رياح

11:42 ص الإثنين 16 يونيو 2025
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كتب- محمد نصار:

قالت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه يوجد انخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء اليوم يصاحبه نشاط للرياح الشمالية الغربية التي تعمل على تلطيف الأجواء.

وأضافت الأرصاد، في بيان، أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم 34 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على مسطح البحر المتوسط عند شواطئ (مطروح - العلمين - الإسكندرية) مما يعمل على اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج بين 2 لـ3 أمتار، لذا على المصطافين توخي الحيطة والحذر.

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الطقس نشاط رياح الهيئة العامة للأرصاد الجوية درجات الحرارة
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