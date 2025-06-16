تنبيهات مشددة للمحافظات بشأن ترشيد الكهرباء.. ومصدر: الخطة ليست جديدة

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي، أنه تم التنبيه على المحافظات بتشديد متابعة تفعيل قرارات ترشيد استهلاك الكهرباء.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم الإثنين، إن الهدف من ذلك تقليل استهلاك الكهرباء من أجل تقليل الضغط على محطات التوليد والذي ينتج عنه زيادة معدلات استهلاك الوقود والمازوت والغاز الطبيعي.

وأضاف المصدر، أن هذه الخطة ليست بجديدة ولكنها مطبقة بالفعل منذ صيف العام الماضي.

وأشار المصدر، إلى أن الخطة تشمل متابعة تقليل إضاءة اللافتات الإعلانية في الشوارع وعلى الطرقات، فضلًا عن خفض إنارة المؤسسات والمنشآت الحكومية إلا للأحوال الضرورية وخاصة بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية.

كما شملت الإجراءات كذلك، التأكيد على ضرورة الالتزام التام بمواعيد غلق المحال والمولات والمقاهي والسوبر ماركت وغيرها.