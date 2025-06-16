محافظ القاهرة يشهد النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري

كتب- محمد نصار:

شهد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، فعاليات النسخة الخامسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري والذي عقد تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

جاء ذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق، والمهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، والدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، وإسلام عفيفي، رئيس مجلس إدارة أخبار اليوم، وعدد من أعضاء مجلس النواب، وبمشاركة واسعة من كبرى الشركات العقارية، والخبراء المختصين.

ويعقد المؤتمر هذا العام تحت شعار "مستقبل صناعة العقار.. تحديات - تنمية - استثمار"، بهدف وضع رؤية موحدة وخارطة طريق مستقبلية تضمن تعظيم الاستفادة من القطاع العقاري، كركيزة رئيسية من ركائز الاقتصاد المصري، خاصة في هذا التوقيت، الذي يشهد تغيرات اقتصادية متسارعة.

ويشهد المؤتمر انعقاد 3 جلسات نقاشية رئيسية، تجمع بين كبار المطورين العقاريين وصناع القرار الحكوميين، لمناقشة أبرز التحديات والفرص في القطاع العقاري المصري، وتقام الجلسة الأولى تحت عنوان"المحفزات وتنظيم السوق" وتتناول هذه الجلسة سبل تعزيز بيئة الاستثمار العقاري من خلال تطوير السياسات المحفزة وتنظيم السوق بما يحقق الشفافية والاستدامة.

وتقام الجلسة الثانية تحت عنوان "الفرص الاستثمارية الجديدة وآفاق النمو والابتكار في السوق العقاري" وتركّز هذه الجلسة على استكشاف مجالات النمو الجديدة والابتكارات التي يمكن أن تسهم في إعادة تشكيل المشهد العقاري المصري خلال السنوات المقبلة.

أما الجلسة الثالثة فتقام تحت عنوان"آليات التمويل العقاري وحلول مبتكرة ومستدامة لدعم الصناعة" وتسلط هذه الجلسة الضوء على تحديات التمويل العقاري في السوق المصري، وتستعرض نماذج تمويلية جديدة ومبتكرة تدعم استدامة نمو القطاع.