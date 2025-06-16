سمير غطاس: الصراع الإيراني الإسرائيلي غير مرشح للتطور إلى حرب عالمية

كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور سمير غطاس، المفكر الاستراتيجي ورئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، إن العملية الإسرائيلية ضد إيران جاءت مفاجئة من حيث التوقيت والتكتيك، رغم أن نتنياهو يحذر من الخطر الإيراني منذ 2011.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أن العملية تمثل ضربة استخباراتية وعملياتية مبهرة، شبيهة بحرب 1967 من حيث الاستباقية.

وأوضح غطاس أن إيران عانت من اختراق استخباراتي غير مسبوق، أدى إلى تصفية قادة كبار مثل حسن نصر الله وقاسم سليماني ومحسن فخري زاده في قلب طهران، إلى جانب 20 قائدًا عسكريًا و14 عالمًا نوويًا في يوم واحد.

وأشار إلى أن نجاح إسرائيل يعود إلى تقنيات متقدمة، مثل تفجير 4 آلاف جهاز بيجر في بيروت، واستخدام طائرات بدون طيار انتحارية لاستهداف أهداف دقيقة، مستلهمة من عمليات مشابهة في أوكرانيا.

وأكد غطاس أن العملية، التي قادها رئيس الأركان إيال زمير، عطلت البرنامج النووي الإيراني باستهداف منظومة التهوية والأنفاق في مفاعل رئيسي، مما قد يؤدي إلى انهيارات داخلية.

وقال إن هذا الإنجاز، رغم جرائم إسرائيل في غزة، يعكس مقاربة عسكرية - استخباراتية حديثة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، محذرًا من أن إيران فشلت في تعلم دروس تصفيات سابقة، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد عودة التفاوض، لكن البرنامج النووي سيظل معطلاً لفترة.

وشدد المفكر الاستراتيجي سمير غطاس على أن الصراع الإيراني الإسرائيلي غير مرشح للتطور إلى حرب عالمية، إلا أن الصين وروسيا قد تلجآن للاستعانة بكوريا الشمالية كمندوب لهما في مساندة حليفَتِهما إيران في حربها ضد إسرائيل.