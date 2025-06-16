اليوم.. الاحتفاء بمسيرة محمد سلماوي في قصر الإبداع الفني بأكتوبر

كتب- محمد شاكر:

تنظم الهيئة العامة لقصور الثقافة، في السابعة من مساء اليوم الاثنين، احتفالية بعنوان "محمد سلماوي.. 80 شمعة من العطاء"، بقصر الإبداع الفني بمدينة السادس من أكتوبر، وذلك بالتعاون مع نادي القصة برئاسة الكاتب محمد السيد عيد، ضمن برامج وزارة الثقافة للاحتفاء برموز الفكر والإبداع.

تأتي الاحتفالية بمناسبة مرور 80 عاما على ميلاد الأديب الكبير محمد سلماوي، أحد أبرز رموز الثقافة والصحافة في مصر والعالم العربي، وعضو المجلس الأعلى للثقافة، والرئيس الأسبق لاتحاد كتاب مصر والعرب، حيث تتناول الاحتفالية محطات متعددة من مسيرته الإبداعية والفكرية.

ويشارك في اللقاء المنفذ بإشراف الكاتب محمد ناصف نائب رئيس الهيئة، الكاتب الصحفي محسن عبد العزيز، الذي يتناول أبرز مقالات سلماوي، وأهم القضايا التي تناولها، بالإضافة إلى إسهاماته في تأسيس عدد من المطبوعات الرائدة، ودوره المؤثر في تاريخ الصحافة المصرية.

كما يقدم الناقد الأكاديمي د. حسين حمودة قراءة نقدية في أحدث روايات الكاتب، فيما تستعرض الكاتبة والناقدة صفاء البيلي ملامح تجربته المسرحية من خلال مناقشة عدد من أعماله البارزة، منها: القاتل خارج السجن وسالومي.

ويقدم الناقد خالد جودة قراءة في تجربته المتميزة في كتابة السيرة الذاتية، عبر كتابه يوما أو بعض يوم. ويدير اللقاء القاص محمد رفاعي.

محمد سلماوي ولد عام 1945، وتخرج في كلية الآداب بجامعة القاهرة، وحصل على دبلوم في مسرح شكسبير من جامعة أكسفورد بإنجلترا، وماجستير في الاتصال الجماهيري من الجامعة الأمريكية بالقاهرة. شغل عدة مناصب بارزة منها: مدير تحرير الأهرام ويكلي، ورئيس تحرير الأهرام إبدو، ووكيل وزارة الثقافة للعلاقات الخارجية.

له العديد من المؤلفات الأدبية في مجالات القصة والرواية والمسرح، منها: الرجل الذي عادت إليه ذاكرته، الخرز الملون، باب التوفيق، أجنحة الفراشة، وكونشرتو الناي. ونال عن إبداعه عدة أوسمة وجوائز دولية، أبرزها: جائزة الدولة التقديرية في الآداب، وسام التاج الملكي البلجيكي، وسام الاستحقاق الإيطالي، ووسام الفنون والآداب الفرنسي.

كما فازت مسرحيته "رقصة سالومي الأخيرة" بجائزة لجنة التحكيم في مهرجان قرطاج المسرحي، ومسرحية "الجنزير" بجائزة أفضل نص في افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب، فيما اختير عرض "فوت علينا بكرة" كأفضل عرض بالمهرجان الأول للمسرح العربي.

تأتي الاحتفالية ضمن برنامج الإدارة المركزية للدراسات والبحوث، والإدارة العامة للقصور المتخصصة، وتشرف على تنسيق فعالياتها شهيرة حسن، وتقام في إطار أنشطة قصر الإبداع الفني تحت إدارة نورا كرامة.





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