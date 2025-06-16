نشاط للرياح وحرارة شديدة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة

كتب- محمد عبدالناصر:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة بداية من اليوم الاثنين حتى السبت 21 يونيو على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

وأوضحت أنه من المتوقع أن تشهد حالة البحر اليوم، اضطراب بحركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم/ س وارتفاع موج البحر من 3:2 متر فوق سطح البحر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

وتابعت الهيئة: يوجد نشاط لحركة الرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أنه من المتوقع نشاط لحركة الرياح على معظم الأنحاء بداية من الإثنين 16 يونيو وحتى الجمعة 20 يونيو على أغلب الأنحاء.

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