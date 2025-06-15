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أحمد موسى: إسرائيل تستهدف العمق الإيراني لإثارة الفوضى الداخلية

08:11 م الأحد 15 يونيو 2025

أحمد موسى

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن إسرائيل غيرت تكتيكاتها، وبدأت في استهداف العمق الإيراني، مشيرًا إلى عملية استهداف مطار مشهد شرق إيران، والتي وصفها بأنها الأطول لإسرائيل.

وأوضح "موسى"، خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن طهران نفت تأثر المطار بالهجوم، لكنه يرى أن تل أبيب تسعى لإيصال رسالة بأنها قادرة على الوصول إلى أبعد النقاط داخل الأراضي الإيرانية.

ولفت إلى أن هذه العمليات التي تقوم بها إسرائيل تهدف إلى الضغط على الشعب الإيراني، مما قد يدفع خلايا نائمة إلى إثارة الفوضى في الداخل الإيراني. وأضاف أن إسرائيل تستغل عملاءها داخل إيران لتنفيذ هجمات وعمليات تفجير تستهدف المنشآت والبنية التحتية.

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