كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الأحد، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، إعلان موعد انتهاء شقق وزارة الإسكان وبداية التقدم على مشروعات جديدة، كما تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

بعد استهداف منشآت نووية.. مصدر يكشف 3 طرق لانتقال التسرب الإشعاعي

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، الحالات التي يمكن فيها انتقال الإشعاع إلى أي دولة في حالة وجود حادث تسرب إشعاعي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه في حالة وجود حادث إشعاعي خارج البلاد، فإن إمكانية انتقاله للبلاد تحددها عوامل متعددة>

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السيسي يؤكد أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس القبرصي نيكوس خريستودوليدس.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول الأوضاع الإقليمية، حيث حرص الرئيس على تأكيد رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيرًا إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذرًا من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة دون استثناء.

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ريحوا الناس.. ماذا حدث في جولة وزيرة التنمية المحلية المفاجئة بحي عابدين؟

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة على حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع.

بدأت جولة وزيرة التنمية المحلية، بتفقد المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية والموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات.

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مقدم 150 ألف جنيه.. الفرصة الأخيرة لحجز شقق صبا في أكتوبر

تنتهي وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، من إجراءات حجز شقق صبا في مدينة ٦ أكتوبر، يوم 16 يونيو الجاري.

ويتم التقديم عن طريق بنك التعمير والإسكان حيث يتم سداد مقدم حجز 150 ألف جنيه بجانب 1500 رسوم ومصروفات تسجيل لا ترد، ويكون الحجز والتقديم بأسبقية الحجز الإلكتروني من خلال موقع بنك التعمير والإسكان.

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بالاسم ورقم الجلوس.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الإسكندرية

وتستعد مديرية التربية والتعليم في الإسكندرية، اليوم الأحد، لإعلان نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية بعد قليل، وذلك عقب اعتمادها رسميًا من الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية.

كان الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، أكد أن عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية 117 ألف و274 طالبًا وطالبة بـ 305 لجان موزعة على الإدارات التعليمية التسع.

وشارك في امتحانات الشهادة الإعدادية 20 ألف و740 شخصًا بمختلف اللجان في الإسكندرية ما بين رؤساء لجان ومراقبين أوائل ومراقبين وملاحظين وأمن ومعاونين وعمال.

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احذر هذه الأعراض.. الصحة تكشف الفارق بين الإجهاد الحراري وضربات الشمس

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، الفرق بين حالتي "الإجهاد الحراري" و"ضربات الشمس"، في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتأثيراتها الصحية المحتملة.

وأوضح عبدالغفار في منشور، أن الإجهاد الحراري يحدث نتيجة فقدان الجسم للسوائل والأملاح بسبب التعرض الطويل للحرارة، وتتمثل أعراضه في التعرق الشديد، الإرهاق، الدوخة، الصداع، الغثيان، ضعف العضلات أو التشنجات، وسرعة النبض.

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مدبولي: القطاع الخاص يُمثل 70% من الناتج المحلي الإجمالي

ألقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كلمة خلال مشاركته في فعاليات مؤتمر التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص: النمو الاقتصادي والتشغيل، الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم؛ بحضور عدد من الوزراء، والسفراء، ورؤساء وممثلي عدد من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي في مصر والمؤسسات الدولية، وشركات القطاع الخاص.

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اتحاد المهن الطبية يعلن صرف "معاش يونيو".. ودراسة زيادته

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تحويل المعاشات عن شهر يونيو 2025 لأعضاء النقابات الطبية وورثتهم اعتباراً من ظهر اليوم بجميع البنوك، بقيمة 1500 جنيه.

أوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الطبية يبلغ 127343 ألف عضو، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 181 مليون جنيه.

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سد النهضة.. هل ستتأثر مصر حال فتح إثيوبيا بوابات المفيض بشكل مفاجئ؟

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن التداعيات المحتملة حال استمرار التعنت الإثيوبي وعدم فتح بوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن الخطر الحقيقي الذي يكمن من عدم فتح أثيوبيا لبوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي يقع على سد "الروصيرص" السوداني حيث أن الفتح المفاجئ لتصريف المياه التي تستقبلها بحيرة سد النهضة ستسبب بالاندفاع شديد لها مما يشكل خطورة على السد السوداني.

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