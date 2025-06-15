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الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة "57" ملحقين دبلوماسيين

04:52 م الأحد 15 يونيو 2025
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  • عرض 5 صورة
    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 57
  • عرض 5 صورة
    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 57
  • عرض 5 صورة
    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 57
  • عرض 5 صورة
    الأكاديمية العسكرية تنظم مراسم تخريج الدفعة 57
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كتب- محمد سامي:

نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخريج الدورة التدريبية رقم (8) للدفعة (57) ملحقين دبلوماسيين بوزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج؛ بعد إتمام فترة تأهيلهم بالأكاديمية .

بدأت الفاعليات بمناقشة مشروع تخرج الدورة بمشاركة عدد من الخريجين، واستعراض الموقف التدريبي للدورة .

وألقى أقدم الخريجين كلمةً وجه خلالها الشكرَ إلى القوات المسلحة على ما قدمته لهم من رعاية واهتمام خلال فترة تدريبهم بالأكاديمية، مشيرًا إلى ما اكتسبوه من مبادئ وخبرات علمية وعملية تعظم من إمكاناتهم، طبقًا لطبيعة عملهم المستقبلية، وأعقبها إعلان نتيجة الدورة .

وألقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، كلمة أعرب خلالها عن تقديره واعتزازه بدور الأكاديمية العسكرية المصرية في تأهيل الملحقين الدبلوماسيين وَفق مناهج علمية متطورة بالتعاون مع الوزارة، مشيرًا إلى أهمية الحفاظ على المبادئ التي اكتسبها الخريجون خلال فترة تدريبهم؛ لاستكمال مسيرة الدفاع عن مصالح الوطن في الخارج .

وألقى الفريق أشرف سالم زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، كلمة قدم خلالها التهنئة للخريجين، متمنيًا لهم التوفيق في حياتهم المهنية مستقبلًا، مؤكدًا أهمية تلك الدورات التدريبية في بناء كوادر من العاملين بمؤسسات الدولة، وفقًا لأحدث نظم التدريب والتأهيل، بما يمكنهم من أداء المهام المكلفين بها في خدمة الوطن، وفي ختام الفاعليات تم تبادل الدروع وتوزيع شهادات التخرج وتكريم أوائل الخريجين .

حضر مراسم التخرج عدد من أعضاء هيئة التدريس بالأكاديمية، وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج .

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