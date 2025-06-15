كتب- محمد نصار:

أجرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، اليوم الأحد، جولة مفاجئة على حي عابدين بمحافظة القاهرة لمتابعة الخدمات المقدمة للمواطنين، بحضور المهندس هيثم الدسوقي، رئيس قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء وفريق من القطاع.

بدأت جولة وزيرة التنمية المحلية، بتفقد المركز التكنولوجي للحي لمتابعة سير العمل ومستوى تقديم الخدمات للمواطنين فيما يخص خدمات الإدارة المحلية والموقف الخاص بمنظومة التصالح على مخالفات البناء ومنظومة المحال العامة وعدد من الملفات الحيوية منها الخطة الاستثمارية ورصف ورفع كفاءة الطرق وملف النظافة والإشغالات.

وحرصت الدكتورة منال عوض، على لقاء عدد من المواطنين المترددين على المركز التكنولوجي لإنهاء بعض طلباتهم فيما يخص الخدمات المحلية منها تجديد رخص المحال العامة واستصدار رخص الهدم والبناء والترميم للمباني وغيرها من الخدمات المقدمة بالمركز التكنولوجي.

وقدم عدد من المواطنين شكاوى لوزيرة التنمية المحلية من تأخير سير العمل في المركز وترددهم أكثر من مرة على الحي لإنهاء خدماتهم بسبب عدم تواجد بعض المهندسين أو الموظفين المسؤلين عن الخدمات المطلوبة في بعض الإدارات المختصة منها (الهندسية والتنظيم والمحال العامة).

ووجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بسرعة حل جميع المشاكل التي عرضها المواطنون اليوم والتواجد المستمر في المركز للاستماع لمطالب المواطنين المترددين للحصول على الخدمات المختلفة من المحليات للتيسير عليهم وتذليل أي مشكلات تواجههم وتوضيح كل الأوراق المطلوبة للحصول على تلك الخدمات لعدم ترددهم أكثر من مرة على مقر الحي.

كما طالبت الدكتورة منال عوض، بتوضيح الأوراق والبيانات الخاصة ببعض الخدمات الأساسية التي يتقدم لها المواطنين وتعليقها في أماكن واضحة وبارزة بمقر المركز التكنولوجي ليتعرف عليها المواطنين خاصة في ظل التحديثات والتيسيرات التي قامت بها الوزارة خلال الفترة الأخيرة فيما يخص ملفات التصالح على مخالفات البناء ومنظومة تراخيص البناء والمحال العامة وغيرها من الملفات الخدمية التي تمس حياة المواطن بشكل يومي من الإدارة المحلية.

وخلال حديثها مع عدد من الموظفين بالمركز التكنولوجي وعدد من الإدارات المختلفة بالمركز، قالت وزيرة التنمية المحلية: عايزين نريح الناس.. ليه نخليها تيجي مرة واتنين علشان تاخد الخدمة.. وضحوا الورق والمستندات المطلوبة من الأول للمواطن.. ولو فيه موظف مسئول مش موجود لازم يكون فيه بديل إحنا مش هنوقف الدنيا عشانه ونوقف مصالح الناس.. مش عايزين نعقد الدنيا في الخدمات اللي الناس جايه تاخدها مننا.. عايزين نبسط ونسهل كل الإجراءات وتابعوا كل شوية التسهيلات المعلنة من الوزارة.

وفي ختام زيارتها، وجهت وزيرة التنمية المحلية، رئيس الحي بضرورة وجود موظف بديل لمديري الإدارات والمسئولين بالحي عن توقيع الأوراق الخاصة بالخدمات الأساسية التي يحصل عليها المواطن، لسرعة حصوله عليها وعدم التأخير في تلك الخدمات وتردده أكثر من مرة علي الحي.

وشددت الدكتورة منال عوض، على ضرورة مراجعة نظام العمل في الإدارات المختلفة بالحي والمركز التكنولوجي وإبعاد أي موظف يقصر في أداء المهام المكلف بها أو يقوم بتعطيل وتأخير مصالح المواطنين.

كما طالبت وزيرة التنمية المحلية، قطاع التفتيش والرقابة بالتواجد في مقر حي عابدين على مدار اليوم لمتابعة الموقف التنفيذي لجميع ملفات العمل المختلفة وإعداد تقرير للعرض عاجل للعرض ومتابعة حل جميع الشكاوى التي عرضها المواطنون بالمركز التكنولوجي.

وكلفت الدكتورة منال عوض، الأمانة الفنية للجنة العليا لمنظومة تراخيص المحال العامة بالوزارة، بالمرور على الحي لمتابعة الموقف التنفيذي لمنظومة تراخيص المحال العامة وحل أي معوقات تواجه المواطنين من أصحاب المحلات بنطاق الحي.

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