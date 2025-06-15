الإعلامية دينا نبيل عثمان رئيسًا لقناة النيل الدولية

كتب- عمرو صالح:

أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قرارًا بتكليف الإعلامية دينا نبيل عثمان برئاسة قناة النيل الدولية (Nile TV International)، إحدى قنوات قطاع قنوات النيل المتخصصة، والتي تُعد نافذة مصر الإعلامية الموجهة إلى العالم الخارجي باللغتين الإنجليزية والفرنسية.

المؤهلات العلمية والمسيرة الأكاديمية

تخرجت دينا عثمان في قسم الإعلام بالجامعة الأمريكية بالقاهرة (AUC)، وحصلت على درجة الماجستير في الإعلام التلفزيوني من نفس الجامعة، ما يعكس تأهيلًا أكاديميًا متميزًا وخلفية علمية قوية في مجال الإعلام الدولي.

الخبرات المهنية في الإعلام الدولي والعربي

بدأت دينا عثمان مسيرتها المهنية بالعمل في مجلة US News، ثم التحقت بمكتب قناة NBC الأمريكية في واشنطن، كما عملت في إدارة الإعلام بمكتب جامعة الدول العربية في العاصمة الأمريكية، حيث اكتسبت خبرات واسعة في الإعلام الخارجي والتغطية الدولية.

لاحقًا، انضمت إلى التليفزيون المصري، وتحديدًا قناة النيل الدولية، حيث عملت إلى جانب الإعلامي القدير حسن حامد والإعلامية البارزة سناء منصور، وشاركت في تقديم وإعداد محتوى موجه للجمهور العالمي.

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