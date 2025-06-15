أمين "حماة الوطن" يكشف عن استعدادات الحزب لانتخابات "الشيوخ"

كتب- نشأت علي:

قال اللواء طارق نصير، الأمين العام لحزب حماة الوطن، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن هناك ترتيبات ولقاءات مكثفة بشكل دوري استعدادًا لماراثون انتخابات مجلس الشيوخ.

وأضاف نصير، في تصريحات له اليوم الأحد: نتواصل بشكل دائم مع قواعدنا الحزبية المنتشرة في كل محافظات مصر؛ لانتقاء أفضل العناصر للدفع بها في الانتخابات المقبلة، سواء على مقاعد الفردي أو القائمة.

وأشار نصير إلى أن النجاحات التي حققها الحزب على المستوى السياسي والشعبي، أسهمت في رفع أسهم "حماة الوطن"؛ بما يؤهله للفوز بنسبة كبيرة من مقاعد مجلس الشيوخ.

وأوضح الأمين العام للحزب أن ممثلي "حماة الوطن" في مجلسَي النواب والشيوخ، استطاعوا من خلال مواقعهم المختلفة التعبير عن نبض الشارع، فضلًا عن دعم توجهات الدولة المصرية على المستوى الداخلي والخارجي.

وتابع نصير: قواعدنا الجماهيرية في كل مكان على مستوى الجمهورية جاءت نتاج تحركات فعلية، وعمل حقيقي بين المواطنين، والمشاركة في جميع الفاعليات، فضلًا عن العلاقات الممتدة مع القيادات التنفيذية والشعبية.

ولفت نائب رئيس البرلمان العربي إلى أن "حماة الوطن" نجح كذلك في أن يكون له جهود كبيرة على المستوى الدولي من خلال توطيد العلاقات مع العديد من الأحزاب السياسية في الخارج، وكذلك التحركات عالميًّا لدعم موقف مصر في العديد من القضايا الإقليمية؛ وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.