بعد استهداف منشآت نووية.. مصدر يكشف 3 طرق لانتقال التسرب الإشعاعي

كتب- محمد نصار:

كشف مصدر حكومي رفيع المستوى، الحالات التي يمكن فيها انتقال الإشعاع إلى أي دولة في حالة وجود حادث تسرب إشعاعي.

وقال المصدر، في تصريحات لمصراوي، إنه في حالة وجود حادث إشعاعي خارج البلاد، فإن إمكانية انتقاله للبلاد تحددها عوامل متعددة، تشمل:

1- اتجاه و سرعة الرياح، فيجب أن يكون موقع البلاد تحت تأثير رياح سائدة تمتد من موقع الحادث حتى حدود البلاد.

2- مصدر مياه عذبة أو بحرية مشترك مع موقع الحادث، حيث يتسبب في انتقال مياه ملوثة بالإشعاع إلى البلاد.

3- استيراد منتجات زراعية أو تربة ملوثة من موقع تأثر بالحادث للبلاد.

وشدد المصدر، على أن أعمال الرقابة الإشعاعية تلعب دورًا مهمًا في متابعة تأثر البلاد من عدمه بأي حادث من هذا النوع.

يأتي ذلك في ظل تخوفات من حدوث تسربات إشعاعية جراء استهداف إيران وإسرائيل للمنشآت النووية في كلا البلدين، في إطار العمليات العسكرية الدائرة منذ نحو 48 ساعة بينهما.

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