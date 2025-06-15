اتحاد المهن الطبية يعلن صرف "معاش يونيو".. ودراسة زيادته

كتب- أحمد جمعة:

أعلن اتحاد نقابات المهن الطبية، بدء تحويل المعاشات عن شهر يونيو 2025 لأعضاء النقابات الطبية وورثتهم اعتباراً من ظهر اليوم بجميع البنوك، بقيمة 1500 جنيه.

أوضح الاتحاد في بيان اليوم، أن عدد الأعضاء المستحقين للمعاش من النقابات الطبية يبلغ 127343 ألف عضو، فيما بلغ إجمالى قيمة معاش الأعضاء وأسرهم حوالى 181 مليون جنيه.

وأشار إلى العمل على زيادة معاش الأعضاء، إذ يدرس المجلس إجراء دراسة اكتوارية فى ظل المدخلات والمخرجات المالية للاتحاد، وإعداد تقرير عن مدى إمكانية هذه الزيادة وقيمتها حفاظاً على استمرارية صندوق الإعانات والمعاشات.

وأوضح أنه تم رفع قيمة المعاش مرتين بنسبة 50% خلال العامين الماضيين، الأولى فى يوليو 2023م والتى تم رفع المعاش فيها من 1000 إلى1350 جنيه، والثانية فى يوليو 2024م من 1350 إلى 1500 جنيه، وعلى الرغم من ضعف قيمة الزيادة مع الظروف الاقتصادية الحالية إلا أن المعاش يكلف صندوق المعاشات حوالى 181 مليون جنيه شهرياً بما يزيد على 2.172 مليار جنيه (اثنين مليار ومائة واثنين وسبعون مليون جنيه) سنوياً بعد هذه الزيادة.

وذكرت الأمانة العامة عدد المستفيدين من المعاش شهرياً قد بلغ ما يزيد على 127 ألف مستفيد من الأعضاء والأسر مع زيادة متوقعة لعدد الأعضاء المستحقين للمعاش حوالى 7000 عضو سنوياً.

جدير بالذكر أن اتحاد نقابات المهن الطبية معاشاً لأعضائه من النقابات الأربع أعضاء الاتحاد عند بلوغ سن الستين بعد تقديم الأوراق التالية:

1- استمارة "أ.ن" من النقابة الخاصة بالعضو.

2- خطاب من أحد بنوك “مصر - الأهلى- الأسكندرية” بالموافقة على تحويل المعاش عليه (حساب جارى أو توفير).

3- صورة بطاقة الرقم القومى سارية.

4- يتقدم العضو بنفسه بملء طلب الحصول على المعاش أمام الموظف المختص بمقر الاتحاد 6 ش الحديقة – جاردن سيتى- القاهرة.