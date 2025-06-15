سد النهضة.. هل ستتأثر مصر حال فتح إثيوبيا بوابات المفيض بشكل مفاجئ؟

كتب-عمرو صالح:

كشف الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن التداعيات المحتملة حال استمرار التعنت الإثيوبي وعدم فتح بوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي.

وقال "شراقي"، لمصراوي إن الخطر الحقيقي الذي يكمن من عدم فتح أثيوبيا لبوابات مفيض سد النهضة خلال موسم الأمطار الحالي يقع على سد "الروصيرص" السوداني حيث أن الفتح المفاجئ لتصريف المياه التي تستقبلها بحيرة سد النهضة ستسبب بالاندفاع شديد لها مما يشكل خطورة على السد السوداني.

وعن تأثير ذلك على مصر، أوضح "شراقي"، أن مصر لن تتأثر حال فتح إثيوبيا لبوابات المفيض بشكل مفاجئ وذلك لامتلاكها بحيرة السد العالي القادرة على استيعاب كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن بحيرة سد النهضة تحتوي على 56 مليار متر مكعب من المياه خلال الفترة الحالية.

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