الجلاد: الحكومة الحالية تفتقر للرؤية السياسية.. والتعديل الوزاري ضرورة

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، التي تضم مواقع مصراوي ويلاكورة والكونسلتو وشيفت، إن الحديث عن تغيير وزاري قريب في مصر لا يزال مجرد تكهنات، مشيراً إلى أن المعلومات المتداولة حول ترشيح أسماء مثل الفريق كامل الوزير أو ترشيح الدكتور مصطفى مدبولي لجهة أخرى لا تستند إلى مصادر رسمية.

وأضاف الجلاد، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن التغيير الوزاري ضروري لمواجهة التحديات الاقتصادية والسياسية غير المسبوقة.

وأوضح الجلاد أن العُرف السياسي في مصر يرتبط بين تشكيل برلمان جديد وتشكيل حكومة جديدة، حتى لو استمر رئيس الوزراء الحالي، لكن المشكلة ليست في الأسماء بل في بنية الحكومة.

وأشار إلى أن الحكومة الحالية تفتقر إلى رؤية سياسية تمكنها من التعامل مع الأزمات الدولية والمحلية، مضيفًا أن مصر تحتاج إلى رئيس وزراء يمتلك خبرة اقتصادية عميقة ورؤية سياسية للحفاظ على المناعة الاقتصادية والشعبية.

وأكد الجلاد أن الحكومات التكنوقراطية التقليدية لم تعد كافية، داعياً إلى حكومة تجمع بين الخبرة الفنية والرؤية السياسية للتعامل مع الرأي العام والضغوط الاقتصادية.

وقال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، إن غياب نخبة سياسية قوية في مصر على مدى سنوات طويلة أدى إلى صعوبة اختيار وزراء يجمعون بين التخصص والرؤية السياسية.

وشدد رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، على أن الاقتصاد المصري يعتمد على مصادر تقليدية مثل تحويلات المغتربين وقناة السويس، محذرًا من استمرار العجز في الميزان التجاري وأن هناك ضرورة لبناء اقتصاد منتج لسد الفجوة وتقليل الاعتماد على القروض.