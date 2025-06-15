مجدي الجلاد: الحرب العالمية الثالثة بدأت.. وواجهنا قافلة الصمود بحكمة

كتب- حسن مرسي:

قال الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إن مصر تعاملت بحكمة شديدة مع "قافلة الصمود" التي انطلقت من دول مغاربية للمطالبة بفتح معبر رفح ورفع الحصار عن غزة.

وأضاف، خلال حواره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" على قناة MBC مصر، أن القافلة واجهت رفضًا مصريًا رسميًا قبل وصولها بـ10 أيام، لأنها لم تحصل على تصريح مسبق.

وأوضح الجلاد أن الموقف المصري يستند إلى ثلاثة أسباب رئيسية: أولاً، مصر دولة ذات سيادة تتطلب موافقة مسبقة لمثل هذه الأنشطة؛ ثانيًا، مخاطر أمنية مرتبطة بمسار القافلة عبر ليبيا وتونس، حيث تواجه مصر تحديات على جبهتها الغربية؛ وثالثًا، الهدف الإعلامي والسياسي للقافلة كان إحراج مصر.

وأشار رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، إلى أن مصر هي أكبر داعم للقضية الفلسطينية، ومعبر رفح مفتوح من الجانب المصري، لكن الإغلاق يأتي من الجانب الآخر.

وأكد الجلاد أن مصر ليست ضد فك الحصار عن غزة، بل هي الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات، لكنه حذر من استغلال مثل هذه القوافل لأغراض سياسية.

وقال إن المنطقة تمر بظروف خطيرة، مستشهداً باستهداف مصفاة بترول في طهران وحريق كبير، مما ينذر بتصعيد قد يشعل المنطقة بأكملها.

وشدد إن الحرب العالمية الثالثة قد بدأت فعليًا، مشيرًا إلى أن التاريخ يظهر أن الحروب العالمية تبدأ تدريجيًا قبل أن يدرك العالم حجمها، داعياً إلى الحذر من التداعيات الإقليمية.