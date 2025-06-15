إغلاق كلي بطريق الواحات لمدة 5 أيام.. تعرف على الطرق البديلة

كتب- محمد أبو بكر:

أعلنت محافظة الجيزة عن تنفيذ تحويلات مرورية جديدة بطريق الواحات، وذلك بالتزامن مع تنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري لأعمال تركيب عدد 11 كمرة معدنية بكوبري زويل، ضمن مشروع الأتوبيس الترددي الذكي على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

وأكدت المحافظة أن الأعمال ستتم عند تقاطع كوبري زويل مع طريق الواحات، في الاتجاه القادم من طريق الفيوم إلى مناطق 6 أكتوبر، ما يستلزم إجراء غلق كلي لهذا الجزء من الطريق لمدة 5 أيام، وذلك يوميًا من الساعة 12 منتصف الليل وحتى الساعة 6 صباحًا، بداية من الأحد 15 يونيو 2025 وحتى الخميس 19 يونيو 2025.

وفي هذا الإطار، تم التنسيق بين الإدارة العامة لمرور الجيزة والشركة المنفذة لتوفير مسارات بديلة لضمان استمرارية حركة السير، على النحو التالي:

التحويلة الأولى:

المركبات القادمة من الطريق السياحي وطريق الفيوم والمتجهة إلى 6 أكتوبر، سيتم توجيهها للدخول يسارًا إلى الاتجاه المقابل (القادم من أكتوبر) من خلال فتحة مستحدثة بالجزيرة الوسطى، ثم العودة مرة أخرى إلى الاتجاه الأصلي المؤدي إلى أكتوبر عبر فتحة ثانية بعد تجاوز موقع الأعمال.

التحويلة الثانية:

أما المركبات القادمة من أكتوبر والمتجهة إلى طريق الفيوم، فسيتم توجيهها يمينًا إلى مسار تحويلة مستحدثة أسفل كوبري زويل، ثم العودة مجددًا إلى طريق الواحات ومنها إلى طريق الفيوم بعد تخطي نطاق العمل.

وشددت محافظة الجيزة على أن الإدارة العامة للمرور قامت بتركيب اللوحات الإرشادية والتحذيرية اللازمة بمحيط الأعمال، مع نشر الخدمات المرورية على مدار ساعات العمل لضمان تحقيق السيولة المرورية والتيسير على المواطنين خلال فترة الغلق المؤقت.

كما دعت المحافظة قائدي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية والتوجه إلى الطرق البديلة المعلنة لتفادي الزحام وتعطيل الحركة.