كتب- عمرو صالح:

شهدت مصر، أمس السبت، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير في ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

ويرصد "مصراوي"، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

رئيس الوزراء: نعمل على تفادي اللجوء لتخفيف الأحمال خلال الصيف

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتحسين أداء محطات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية.

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توضيح مهم من السياحة بشأن تأجيل افتتاح المتحف المصري الكبير

أعلنت وزارة السياحة والآثار، أنه في ضوء تطورات الأحداث الإقليمية الراهنة، فقد تقرر إرجاء الافتتاح الرسمي للمتحف المصري الكبير، والذي كان مقررًا في اليوم الثالث من يوليو المقبل.

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أحدث صور لأعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

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إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير

قال الدكتور مصطفى مدبولي، إن تقرر إرجاء افتتاح المتحف المصري الكبير في ضوء المعطيات المستجدة على الساحتين الإقليمية والدولية.

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رئيس الوزراء يتفقد مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان بالنوبارية

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مصنع شركة "بيتي" لمنتجات الألبان، إحدى شركات المراعي، الواقعة بالكيلو 75 طريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، بمنطقة النوبارية، وذلك في أثناء زيارته اليوم لمحافظة البحيرة.

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7600 فرصة عمل.. مدبولي يتفقد شركة مغربي الزراعية "مافا"

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، شركة مغربي الزراعية "مافا"، يرافقه الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة.

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طقس شديد الحرارة غدًا والعظمى بالقاهرة 36.. الأرصاد تعلن التفاصيل

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا الأحد، طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، فيما يسود ليلًا طقس معتدل على أغلب الأنحاء.

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رسميًا.. اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة بنسبة نجاح 87.46%

اعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2024/2025، حيث بلغت نسبة النجاح العامة 87.46%.

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الرقابة النووية: لا تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر

أصدرت هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، بيانًا في ضوء التطورات الجارية في المنطقة، لطمأنة المواطنين بأنه لا يوجد مؤشرات على أي تغيير أو زيادة في الخلفية الإشعاعية داخل مصر.

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