كتب- عمرو صالح:

شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.

نفى الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، أي صلة للأجسام الغريبة التي ظهرت في سماء مصر بالتسرب الإشعاعي النووي.

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر في مأمن تام من أي تهديدات إشعاعية نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.

أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال رفع عدد 11 كمرة معدنية بكوبري زويل، وتحديدًا في منطقة تقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، وذلك بالاتجاه القادم من طريق الفيوم نحو مناطق 6 أكتوبر، ضمن خطة تنفيذ المشروع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة رمسيس محافظة القاهرة لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.

تعرض الشيخ مظهر شاهين، من علماء وزارة الأوقاف، لحادث سير على طريق السويس، وأصيب بكدمات بسيطة.

قرر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، البدء فورًا في إجراءات التعاقد مع من استوفوا الشروط ومسوغات التعيين من دفعة الإمام محمد عبده للأئمة، كما قرر الوزير البدء على الفور في إجراءات التعاقد مع العمال الذي استوفوا الشروط واجتازوا مسابقة العمال لسنة ٢٠٢٣.