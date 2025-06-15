حدث منتصف الليل| السيسي يبحث مع أردوغان الأوضاع الإقليمية.. وسبب ظهور أجسام مضيئة بسماء مصر
كتب- عمرو صالح:
شهدت ليلة السبت، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:
شديد الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأحد
كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الأحد على معظم أنحاء البلاد.
خبير نووي دولي يعلق على ظهور أجسام مضيئة في سماء مصر
نفى الدكتور يسري أبو شادي، كبير خبراء الوكالة الدولية للطاقة الذرية سابقاً، أي صلة للأجسام الغريبة التي ظهرت في سماء مصر بالتسرب الإشعاعي النووي.
هل تتأثر مصر بالخطر الإشعاعي بعد الهجوم على إيران؟.. الرقابة النووية توضح
أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر في مأمن تام من أي تهديدات إشعاعية نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.
غلق كلي لطريق الواحات عند تقاطعه مع طريق زويل ضمن مشروع الأتوبيس الترددي
أعلنت محافظة الجيزة أنه في إطار تنفيذ أعمال الإنشاء الخاصة بمحطات مشروع الأتوبيس الترددي الذكي، ستقوم الهيئة العامة للطرق والكباري باستكمال رفع عدد 11 كمرة معدنية بكوبري زويل، وتحديدًا في منطقة تقاطع طريق زويل مع طريق الواحات، وذلك بالاتجاه القادم من طريق الفيوم نحو مناطق 6 أكتوبر، ضمن خطة تنفيذ المشروع على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.
ننشر قرارات "المحامين" بشأن الاستعداد لعقد عمومية طارئة
عقدت نقابة المحامين، اليوم السبت اجتماعًا بمقر النقابة العامة للمحامين بمنطقة رمسيس محافظة القاهرة لبحث ترتيبات عقد الجمعية العمومية الطارئة.
الرئيس السيسي يتلقى اتصالًا من نظيره التركي لبحث الأوضاع الإقليمية
تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، اتصالاً هاتفياً من نظيره التركي رجب طيب أردوغان.
بالصور.. الشيخ مظهر شاهين يتعرض لحادث بسيارته
تعرض الشيخ مظهر شاهين، من علماء وزارة الأوقاف، لحادث سير على طريق السويس، وأصيب بكدمات بسيطة.
"الأوقاف": بدء إجراءات التعاقد مع مستوفي شروط مسابقتي ٢٠٢٣ للأئمة وللعمال
قرر الدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف، البدء فورًا في إجراءات التعاقد مع من استوفوا الشروط ومسوغات التعيين من دفعة الإمام محمد عبده للأئمة، كما قرر الوزير البدء على الفور في إجراءات التعاقد مع العمال الذي استوفوا الشروط واجتازوا مسابقة العمال لسنة ٢٠٢٣.
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