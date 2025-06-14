كتبت- داليا الظنيني:

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران تحول إلى "نار حقيقية"، مشيرة إلى أن الإسرائيليون عاشوا ليلة رعب غير متوقعة تحت القصف الإيراني وقد تستمر تلك الحالة لأسابيع.

وأضافت "الحديدي"، خلال برنامجها "كلمة أخيرة" على قناة ON، أن إسرائيل تلقت ضربات إيرانية مكثفة بـ150 صاروخًا باليستيًا، بينما واصلت تل أبيب قصفها لمواقع إيرانية، بما في ذلك منشأة أصفهان النووية وحقل بارس الجنوبي للغاز.

وأوضحت أن الهجوم الإسرائيلي، المعروف بعملية "الأسد الصاعد"، شمل اغتيالات لقادة عسكريين واستهداف مواقع استراتيجية في 21 محافظة إيرانية، في حين جاء الرد الإيراني، المسمى "الوعد الصادق"، مفاجئاً بقوته مقارنة بالعمليات السابقة.

وأشارت إلى أن إسرائيل فشلت في إخفاء مشاهد الدمار رغم تكتمها، حيث أسفر القصف الإيراني عن مقتل 3 إسرائيليين وإصابة 90 آخرين، مع تدمير مبانٍ وإجلاء 300 شخص.

وأكدت الحديدي أن هذه الليلة ذكّرت الإسرائيليين بما يعيشه الفلسطينيون من رعب ودمار لسنوات، مضيفة أن إسرائيل سمحت بتصوير الخسائر المدنية لاتهام إيران باستهداف المدنيين.

وقالت إن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، التي توعدت بضرب طهران، قابلها تهديد الرئيس الإيراني برد أقوى، مما يعكس تصعيداً في الخطاب السياسي.

وأشارت الحديدي إلى أن استهداف إسرائيل لقطاع النفط الإيراني قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط العالمية، التي قفزت بنسبة 7% أمس، مشيرة إلى أن إسرائيل، رغم دعمها الأمريكي، قد تجد صعوبة في تحمل حرب طويلة الأمد بسبب مساحتها الجغرافية الصغيرة، مقارنة بالعمق الإيراني الشاسع.