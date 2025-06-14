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وزير الطيران: مصر نجحت في إدارة أزمة إغلاق المجالات الجوية المجاورة

10:01 م السبت 14 يونيو 2025

الدكتور سامح الحفني

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كتبت- داليا الظنيني:

قال الدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، إن مصر نجحت في استقبال أكثر من 700 طائرة بعد إغلاق العديد من المجالات الجوية المجاورة بسبب التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران.

وأضاف الحنفي، خلال مداخلته الهاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" على قناة "صدى البلد"، أن التنسيق الكامل بين الجهات المعنية ضمن سلامة المجال الجوي المصري أثناء هذه الأزمة.

وأوضح الحفني أن إغلاق المجالات الجوية في دول مثل العراق والأردن دفع الطائرات المحلقة إلى الهبوط في المطارات المصرية أو عبور أجوائها.

وأشار إلى أن شركة مصر للطيران اضطرت إلى إلغاء بعض الرحلات المتجهة إلى العراق ولبنان كإجراء احترازي لضمان سلامة المسافرين في ظل التوترات الإقليمية.

وأكد الحفني أن مصر اتخذت قرارات بتأجيل الرحلات إلى بعض الوجهات القريبة من مناطق الصراع، مع تعديل مواعيد أخرى، للحفاظ على سلامة الركاب والطواقم.

وقال إن الأولوية ستكون لاستئناف الرحلات إلى لبنان ثم أربيل بمجرد تحسن الأوضاع، مؤكدًا أن الأمن والسلامة يمثلان المعيار الأساسي في اتخاذ قرارات الطيران.

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