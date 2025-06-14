كتبت- داليا الظنيني:

أكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أن مصر في مأمن تام من أي تهديدات إشعاعية نتيجة الهجمات الإسرائيلية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.

وقال "شعبان"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم": "المسافة الكبيرة بين مصر والمنشآت النووية الإيرانية، بالإضافة إلى طبيعة هذه المنشآت نفسها، تجعل احتمالية وصول أي آثار إشعاعية إلى مصر مستبعدة تمامًا".

وأضاف رئيس الهيئة: "لدينا منظومة متكاملة للرصد الإشعاعي والإنذار المبكر تعمل على مدار الساعة، ولم تسجل حتى الآن أي مؤشرات على وجود تسرب إشعاعي أو نووي في الأراضي المصرية".

وأوضح شعبان أن الإضاءات غير المعتادة التي شوهدت في سماء مصر مؤخرًا "لا علاقة لها بأي نشاط نووي"، مشيرًا إلى أنها نتجت عن التداعيات الجوية للهجوم الإيراني المضاد على إسرائيل.

وأكد المسؤول النووي أن الهيئة تتابع الموقف بدقة بالغة، داعيًا المواطنين إلى الاطمئنان وعدم الانسياق وراء الشائعات، مع التأكيد على أن مصر تمتلك كل الإمكانات العلمية والتقنية لرصد أي تلوث إشعاعي فور حدوثه.