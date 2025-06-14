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لا تخفيف أحمال.. متحدث الوزراء: 3 سفن غاز جديدة تعزز احتياطي مصر

07:48 م السبت 14 يونيو 2025

المستشار محمد الحمصاني

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كتب- حسن مرسي:

كشف المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء عن تفاصيل خطة الحكومة لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة.

خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة" قال الحمصاني: "لدينا خطة متكاملة لضمان استمرار توفير الطاقة لكافة القطاعات"، مؤكداً أن المخزون الاستراتيجي للدولة من المواد البترولية والغاز الطبيعي في وضع آمن ومستقر.

وأضاف المتحدث: "لقد اتخذنا سلسلة من الإجراءات الاستباقية، منها التعاقد على 3 سفن لتسييل الغاز، حيث تم بالفعل تشغيل إحداها، وسيتم تشغيل السفينتين المتبقيتين خلال الأسابيع القليلة المقبلة".

وأوضح أن هذه السفن ستوفر كميات إضافية من الغاز تصل إلى 2250 مليون قدم مكعب يومياً، مما يعزز قدرتنا على تلبية احتياجات السوق المحلية.

وأشار الحمصاني إلى أن الحكومة اضطرت لاتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية مؤقتاً، بما في ذلك تقليل إمدادات الغاز لبعض المصانع، وذلك حرصًا على ضمان استقرار إمدادات الكهرباء للمواطنين.

وأكد المتحدث الرسمي للوزراء أن هذه الإجراءات مؤقتة وسيتم التراجع عنها بمجرد اكتمال ربط السفن الجديدة بالشبكة القومية، مشدداً على أن مصر تمتلك مخزوناً استراتيجياً كافياً من السلع الأساسية والطاقة.

وطالب الحمصاني المواطنين بعدم الانسياق وراء الشائعات، قائلاً: "نعمل في الحكومة بكل شفافية، وسنواصل إطلاع الرأي العام على كل التطورات أولاً بأول".

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