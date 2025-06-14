السياحة تطلق تحذيرًا عاجلًا بشأن مغادرة السائحين من المقاصد المصرية

كتب- محمد أبو بكر:

أصدرت غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة تنبيهًا عاجلًا إلى الشركات الأعضاء بشأن ضرورة وسرعة تسجيل بيانات السائحين المتواجدين في المقاصد السياحية المصرية، خاصة أولئك الذين من المقرر مغادرتهم البلاد في مواعيد محددة باستخدام الطيران الخاص "شارتر".

وجاء في الخطاب الدوري رقم (158) لسنة 2025، أن هذا التنبيه يأتي في إطار التعاون المتواصل بين وزارة السياحة والآثار والغرفة، لضمان راحة وسلامة السائحين في مختلف المناطق السياحية، وبخاصة مع ارتفاع أعداد المغادرين في هذه الفترة.

وأوضحت الغرفة أن التنسيق مع وزارة السياحة والآثار كشف عن وجود شركات لم تُسجل بعد بيانات السائحين التابعين لها على موقع وزارة السياحة والآثار الإلكتروني trans.hajj.gov.eg، وهو ما قد يعرض رحلاتهم لخطر الإلغاء نتيجة غلق المجال الجوي الخاص.

وشددت الغرفة على أن عدم تسجيل هذه البيانات على وجه السرعة يعيق دخول السائحين والعاملين على البرامج السياحية، ما يستوجب الضغط على أيقونة "الإخطار عن تأخر سفر السائحين" بعد إدخال البيانات المطلوبة.

وطالبت الغرفة جميع الشركات بسرعة إدخال بيانات السائحين قبل موعد مغادرتهم، تجنبًا لوقوع أي مشاكل تنظيمية قد تؤثر على حركة السفر من المقاصد السياحية المصرية.