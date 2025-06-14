رئيس الوزراء: نعمل على تفادي اللجوء لتخفيف الأحمال خلال الصيف

كتب- محمد عبدالناصر:

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تبذل جهودًا مكثفة لضمان عدم اللجوء إلى تخفيف الأحمال الكهربائية خلال فصل الصيف، مشيرًا إلى أن هناك خطة لتحسين أداء محطات الكهرباء ورفع كفاءتها التشغيلية.

جاءت تصريحات رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم في إطار زيارته لمحافظة البحيرة، حيث أوضح أن الدولة تسعى لتأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء خلال فترات الذروة، داعيًا إلى ترشيد الاستهلاك كأحد أدوات التعامل مع التحديات الحالية.

وفي سياق متصل، شدد مدبولي على أهمية مشروع "حياة كريمة"، مؤكدًا أنه من أهم المبادرات التنموية التي تنفذها الدولة المصرية لتحسين مستوى المعيشة في الريف والمناطق الأكثر احتياجًا.

وتطرق رئيس الوزراء إلى الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تتعامل مع كافة السيناريوهات المحتملة في ظل استمرار الصراعات القائمة، والتي لا يُتوقع أن تنتهي خلال وقت قريب.

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