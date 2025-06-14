أحدث صور لأعمال تطوير منطقة القاهرة التاريخية

كتب- محمد نصار:

تفقد الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، الأعمال الجارية بمشروع تطوير منطقة القاهرة التاريخية، والتي توليها الدولة أهمية كبيرة من أجل استعادة منطقة القاهرة التاريخية لأهميتها ومكانتها السياحية.

رافق محافظ القاهرة، في جولته، اللواء إبراهيم عبد الهادي، نائب المحافظ للمنطقة الغربية، والدكتور محمد الخطيب، استشاري المشروع، وعدد من قيادات المحافظة.

وقد شملت الجولة منطقة المشهد الحسيني، والمعز، وباب النصر، والجمالية، وخلف مسجد الحاكم.

وأكد محافظ القاهرة، أنه يتم تذليل كل الصعوبات لسرعة الانتهاء من المشروع، ورفع نسب التنفيذ فيه باعتباره مشروعًا قوميًا، مشيرًا إلى أنه بالتزامن مع المشروع تتم أعمال صيانة ورفع كفاءة الطرق الداخلية للمشروع لاستمرارية الحفاظ عليها.

وأشار محافظ القاهرة، إلى أن الرؤية العامة لمشروع تطوير القاهرة التاريخية تقوم على حفظ وتحسين النشاطين الاجتماعي والاقتصادي للنسيج العمراني، وتكوين مقصد سياحي تاريخي جديد للقاهرة يعيد للعاصمة بريقها ومكانتها.

وأكد محافظ القاهرة، وجود فريق استشاري متخصص في تاريخ المنطقة يتولى مهمة ترميم المباني والاستغلال الأمثل للفراغات.

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