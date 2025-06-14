حياة كريمة.. مدبولي يتفقد "مشغل البحراوية" بقرية زاوية صقر

كتب- محمد سامي:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، في أثناء جولتهم، اليوم السبت، بعدد من المشروعات بمحافظة البحيرة، مشروعَ "مشغل البحراوية" بقرية زاوية صقر بمركز أبو المطامير، والذي أطلقته محافظة البحيرة بالتنسيق مع فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، والذي يُعد منصة جديدة لتمكين المرأة الريفية للتدريب على الخياطة والمشغولات اليدوية، ضمن جهود المُبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتمكين وتأهيل المرأة لسوق العمل.

واستمع رئيس مجلس الوزراء إلى شرح من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، والتي أكدت أن المشغل يهدف إلى تدريب وتأهيل السيدات والفتيات على حِرف إنتاجية ومهارات يدوية تُمكِّنهن من دخول سوق العمل، وتحقيق الاستقلال الاقتصادي؛ وعلى رأسها حرفة الخياطة؛ حيث يشمل التدريب مراحل متكاملة، بدءًا من تصميم الباترون وقص الأقمشة، ثم عمليات التنفيذ والتغليف، ختامًا بآليات التسويق وبيع المنتجات.

وأضافت عازر أن "مشغل البحراوية" أحد النماذج الواعدة التي تجسِّد حرص محافظة البحيرة والمجلس القومي للمرأة على تحويل القرى إلى مراكز إشعاع تنموي ومجتمعي، بما يواكب رؤية الدولة المصرية في تحقيق التنمية الشاملة، وتمكين المرأة اقتصاديًّا واجتماعيًّا على كل المستويات.

وأكدت المهندسة زكية رشاد، مقررة فرع المجلس القومي للمرأة بالبحيرة، أن المشروع لا يقتصر على الخياطة فحسب؛ بل يمتد ليشمل ورش عمل متخصصة في عدد من المشغولات اليدوية، منها الأعمال النحاسية، والرسم على القماش والخزف، بالإضافة إلى فن "النِجْرومي" (تصنيع المجسمات اليدوية).

وأوضحت زكية أنه في إطار تعزيز الجوانب المعرفية والمهارية؛ سيتم تنظيم دورات توعوية وتثقيفية تتناول موضوعات محورية تمس واقع المرأة الريفية وتساعدها على تطوير ذاتها، وتتضمن الإرشاد الأسري، وريادة الأعمال، بالإضافة إلى التثقيف المالي.

وأجرى رئيس الوزراء حوارًا وديًّا مع عدد من المتدربات بالمشغل؛ شرحن خلاله مراحل التفصيل والطاقة الاستيعابية للمشغل؛ حيث تضم كل ورشة 15 متدربة، وخلال هذا الحوار أكدت المتدربات أن المشغل سيوفر لهن فرص عمل جيدة للغاية في المستقبل، بما يُسهم في تحسين مستويات دخولهن وبالتالي مستويات معيشتهن وأوضاعهن الاجتماعية.

وتساءل مدبولي عن آليات تسويق منتجات المشغل، موجهًا بعرض هذه المنتجات في أماكن مختلفة على مستوى الجمهورية، بما يُسهل إمكانية وصول هذه المنتجات وترويجها بشكل واسع، والاهتمام بالتسويق الإلكتروني لهذه المنتجات المتميزة.

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