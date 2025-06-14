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بعد قليل.. محافظ الجيزة يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية

02:08 م السبت 14 يونيو 2025

المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة

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كتب- محمد نصار:

يعتمد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، بعد قليل، نتيجة الشهادة الإعدادية للعام الدراسي الحالي.

جاء ذلك وفق تنويه منشور عبر الصفحة الرسمية لمحافظة الجيزة على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قبل قليل.

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عادل النجار محافظ الجيزة نتيجة الشهادة الإعدادية
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