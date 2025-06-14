غدًا.. اللواء رفعت قمصان ضيفًا على "الطريق إلى البرلمان"

كتب- أحمد عبدالمنعم:

يحل غدًا، اللواء رفعت قمصان، نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، والمستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، ضيفًا على مصراوي، عبر برنامج "الطريق إلى البرلمان"، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي.

ويتحدث اللواء قمصان في ظهوره الخاص، عن الانتخابات البرلمانية المقبلة، وعن قانون تقسيم الدوائر الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي.

كما كشف المستشار السابق لرئيس الوزراء لشؤون الانتخابات، عن رأيه في طريقة الانتخابات التي تم إقرارها في القانون بالقوائم المغلقة وليست النسبية، وأسباب تفضيله لها.

وكشف نائب رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات سابقًا، أنه لا يوجد ما يمنع من وجود إشراف قضائي كامل على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

واستضاف برنامج "الطريق إلى البرلمان" في أولى حلقاته الكاتب الصحفي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مؤسسة "أونا للصحافة والإعلام"، المالكة لمنصات (مصراوي، يلا كورة، الكونسلتو، شيفت)، حيث قدَّم خلال اللقاء قراءة شاملة للمشهد السياسي الراهن.

وخلال الحوار، أزاح الجلاد الستار عن الكثير مما يدور خلف الكواليس السياسية، خاصة داخل الأروقة المغلقة للأحزاب، كما تحدث بصراحة عن التحديات التي تواجه الحياة الحزبية في مصر.

وتناول "الجلاد"، رؤيته بخصوص النظام الانتخابي الأمثل، محللًا فرص أبرز الكيانات السياسية وفي مقدمتها حزب مستقبل وطن والجبهة الوطنية، في ضوء المعطيات الحالية قبيل الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ويُعد البرنامج، الذي يقدمه الكاتب الصحفي محمد سامي، أول إنتاج تلفزيوني سياسي لمؤسسة "أونا" مخصص لتغطية الشأن البرلماني، من خلال تسليط الضوء على نشاط مجلسي النواب والشيوخ، ورصد ما يدور في الدوائر الانتخابية.

كما يحرص البرنامج على استضافة شخصيات برلمانية مؤثرة وتحليل المشهد الانتخابي، مع التركيز على الدوائر الساخنة وتفاصيل المنافسات المرتقبة، ويُبث عبر موقع "مصراوي" ومنصاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

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