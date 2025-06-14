طلب إحاطة في البرلمان بشأن تجاوزات تطبيقات النقل الذكي

كتب- نشأت علي:

تقدمت النائبة أمل سلامة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزارتي النقل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن ما وصفتها بـ"التجاوزات المستمرة" من بعض شركات وتطبيقات النقل الذكي.

وأوضحت النائبة، أنها تلقت العديد من شكاوى المواطنين تتعلق بعدم التزام بعض التطبيقات بتحديد الأجرة المتفق عليها مسبقًا أو بالمسار المحدد للرحلة، إلى جانب ضعف كفاءة عدد من السيارات المستخدمة، والتي غالبًا ما تكون أقل من المستوى المطلوب، رغم ارتفاع أسعار الرحلات بشكل ملحوظ.

وأشارت أمل سلامة إلى أن الشكاوى شملت أيضًا وجود تباين كبير في تسعير الرحلات بشكل غير مبرر، فضلًا عن مشكلات تتعلق بسلوك بعض السائقين وطريقة تعاملهم مع الركاب، بالإضافة إلى عدم تطابق بيانات السيارة المستخدمة فعليًا مع تلك المعلنة عبر التطبيق، من حيث النوع أو رقم اللوحة.

وأكدت النائبة، ضرورة اتخاذ الحكومة إجراءات عاجلة لمراجعة ضوابط عمل هذه التطبيقات، تجنبًا لتكرار الحوادث التي وقعت سابقًا نتيجة غياب الرقابة.

واختتمت مطالبة بتفعيل منظومة رقابية حقيقية على هذه الشركات، مع ضرورة وضع معايير صارمة لاختيار السيارات والسائقين، وضمان التزامهم الكامل بالقواعد المنظمة للتعامل مع المواطنين، حفاظًا على سلامتهم وحقوقهم.

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