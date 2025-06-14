مصدر يكشف حقيقة تعديل مواعيد غلق المقاهي بسبب الأهلي وإنتر ميامي

كتب- محمد نصار:

أكد مصدر مسؤول بوزارة التنمية المحلية، أن لا تعديلات اليوم في مواعيد غلق الكافيهات والمقاهي بمناسبة مباراة الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية.

ويفتتح النادي الأهلي المصري بطولة كأس العالم للأندية بمواجهة فريق إنتر ميامي، حيث تُقام المباراة بين الفريقين في تمام الساعة 3 صباح الأحد 15 يونيو 2025، بتوقيت القاهرة.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة إلى مصراوي، اليوم السبت، إنه لا توجد أي توجيهات من الوزارة للمحافظات في هذا الشأن.

وشدد المصدر، على ضرورة الالتزام بالمواعيد السارية حاليًا لفتح وغلق المحال والمولات والمقاهي والمطاعم والورش على مستوى الجمهورية.

وأشار المصدر، إلى تطبيق المواعيد الصيفية لفتح وغلق الأنشطة المختلفة بدون أي تغيير.

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