وزير الزراعة يبحث تعزيز التعاون الإقليمي في مصايد الأسماك

كتب- محمد نصار:

عقد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، لقاءً ثنائيًا مع السكرتير التنفيذي للهيئة العامة لمصايد الأسماك في إقليم البحر المتوسط (GFCM)، ميجل برنال.

جاء ذلك على هامش الجلسة الوزارية المعنية بمصايد الأسماك والتنمية المستدامة في البحرين الأبيض والأسود، ضمن فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة الثالث للمحيطات، المنعقد بمدينة نيس الفرنسية.

وتناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التجارة الدولية في الأسماك، والحفاظ على الموارد البحرية، والتصدي للصيد غير القانوني، وغير المنظم وغير المبلغ عنه، إلى جانب مناقشة آليات التعاون في التدريب وبناء القدرات للعاملين في قطاع المصايد، بما يخدم نحو 22 دولة عضوًا بالهيئة التابعة لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو).

وأكد الجانبان، أهمية استمرار التنسيق لضمان حقوق الدول الأعضاء في الحصول على حصص عادلة من أنواع الأسماك، وتنظيم عمليات الصيد الجائر، مع دعم جهود التحول الرقمي في القطاع وزيادة الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي ودول الإقليم.

وأكد الوزير علاء فاروق، ضرورة تشجيع الاستثمار في قطاع الصيد البحري، وتهيئة بيئة جاذبة لرجال الأعمال والمستثمرين، لا سيما في مشروعات إنتاج الأسماك البحرية التي تتطلب تقنيات متقدمة، مشيرًا إلى أهمية مشاركة القطاع الخاص في المؤتمرات الدولية لتعزيز انسياب التجارة والاستثمار وتبادل المعرفة والخبرات.

كما شدد وزير الزراعة، على الدور المحوري الذي تلعبه مصر كإحدى الدول الرائدة في تطوير قطاع الثروة السمكية على مستوى القارة الأفريقية، خاصة في مجال الاستزراع السمكي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية كالفاو، والاستفادة من الصناديق التمويلية لزيادة حجم الاستثمارات، إلى جانب دعم مراكز التدريب وتبادل المعرفة والخبرات مع دول الإقليم.

وفي ختام اللقاء، وجّه السكرتير التنفيذي للهيئة، ميجل برنال، دعوة رسمية لوزير الزراعة لحضور المؤتمر المرتقب انعقاده في أكتوبر المقبل، والذي يهدف إلى مراجعة وتحديث الإعلان الوزاري الصادر عام 2018 في ضوء التطورات المناخية والظروف الإقليمية الحالية، لتضمين رؤية مصر وخبراتها في هذا القطاع الحيوي.

حضر اللقاء الدكتور سعد موسى، المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والدكتور أحمد سني الدين، رئيس الإدارة المركزية للإنتاج والتشغيل، والمهندس عاطف صلاح، مدير عام المصايد بجهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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