وزير الري: ملتزمون بتوفير المياه للمنتفعين بالكميات المناسبة

كتب- محمد نصار:

عقد الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا لمتابعة موقف منظومة الري في المحافظات خلال فترة أقصى الاحتياجات المائية في الموسم الصيفي، والاطلاع على حالة إيراد نهر النيل وكميات المياه الواردة إلى بحيرة السد العالي.

وأكد الوزير، التزام أجهزة الوزارة المعنية بتوفير الاحتياجات المائية للمنتفعين بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة، وفقًا لبرامج المناوبات المقررة، مع اتخاذ إجراءات مرنة للتعامل مع الطلبات المتزايدة على المياه، خاصة خلال فترات ارتفاع درجات الحرارة.

وأشار الدكتور سويلم، وفق بيان اليوم، إلى أن الإدارة المركزية لشؤون المياه تتولى التنسيق والتصرف المرن في تشغيل القناطر الرئيسية وبرك التخزين لضمان سرعة الاستجابة لطلبات زيادة التصرفات، مع الحفاظ على المناسيب المناسبة أمام مآخذ محطات مياه الشرب والترع، وضمان استمرار المناسيب الآمنة على طول مجرى نهر النيل.

وشدد الوزير، على ضرورة متابعة إدارات توزيع المياه لضمان التزام الإدارات العامة للري بحصصها المائية، والحرص على تنفيذ المناسيب المطلوبة خلف القناطر الفاصلة بين الإدارات بما يؤمن احتياجات الري ومياه الشرب.

كما وجه بضرورة التزام كل إدارة عامة للري في المحافظات بتحسين إدارة وتوزيع المياه في نطاقها، من خلال تنفيذ برامج المناوبات وأعمال تطهير الترع، ومتابعة تطهير المساقي الخصوصية، وصيانة وإحلال بوابات أفمام الترع ومنشآت التحكم ومصبات النهايات، مع اتخاذ الإجراءات الفورية لمنع التعديات على جسور ومنافع الري، بما يضمن كفاءة الشبكة وقدرتها على استيعاب وتمرير التصرفات المائية المطلوبة.

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