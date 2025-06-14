كتب- حسن مرسي:

أكد اللواء دكتور سمير فرج، المفكر الاستراتيجي، أن "ما حدث اليوم في إيران واستهداف قادتها وعلمائها بمثابة فضيحة في تاريخها".

وقال فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، عبر قناة "صدى البلد"، إن إسرائيل شنت هجومًا مكونًا من 200 طائرة، ونحو 350 قنبلة لاستهداف البرنامج النووي الإيراني.

وتابع اللواء سمير فرج: "استهداف البرنامج النووي الإيراني بدأ من خلال استهداف العلماء والقادة الإيرانيين وهذا ما حدث في الهجوم الإسرائيلي على إيران".

وأوضح اللواء سمير فرج أن إيران انخدعت استراتيجيًا بالأحداث التي سبقت الجولة السادسة من المفاوضات الأمريكية الإيرانية بشأن البرنامج النووي الإيراني، بالإضافة إلى عقد حفل زفاف ابن نتنياهو مما أوهم إيران بعدم وجود ضربة هجومية.

وأكمل: الضربة كانت شديدة على إيران، لأن هناك عملاء للكيان الصهيوني والموساد داخل إيران، مردفًا: "استهداف القادة داخل أماكنهم السكنية، وهذا دليل على وجود العديد من الجواسيس داخل إيران، القائد في شقته وتحت منه في جاسوس".

وأردف سمير فرج: "من المتوقع أن يكون هناك 5 مراحل لإيران من عملية إطلاق الصواريخ تجاه تل أبيب، مثلما فعلت إسرائيل فجرًا في إيران".

وأشار فرج إلى أنه "بعد المرحلة الخامسة من عملية إطلاق الصواريخ سيكون هناك مرحلة من المفاوضات الإيرانية الإسرائيلية برعاية أمريكية أو روسية أو فرنسية".

وقال فرج إن "الأسواق العالمية تأثرت بشدة نتيجة التصعيد، حيث قفزت أسعار النفط والذهب بشكل كبير، كما أوقفت إسرائيل تشغيل بعض حقول الغاز، ما ينذر بتأثيرات اقتصادية إقليمية وعالمية".