هل تتأثر قناة السويس بالصراع الإسرائيلي الإيراني؟.. الحكومة ترد

كتب- حسن مرسي:

رد المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، على سؤال بشأن تأثر قناة السويس بالأحداث الجارية والمواجهة الإيرانية الإسرائيلية، مؤكدًا أنه حتى اللحظة لم نشهد أي تأثير سلبي.

وقال الحمصاني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، إن كل أجهزة الدولة المعنية تتابع الأحداث والملاحة في البحر الأحمر".

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أن مجمل التطورات الإقليمية من المتوقع أن يكون لها تأثيرات سلبية على دول المنطقة، لافتًا إلى أن إيرادات مصر من العملة الصعبة تفي باحتياجاتها.

وقال المستشار محمد الحمصاني إن الحكومة لديها خطة شاملة لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال فصل الصيف، موضحًا أن اجتماع اليوم كان مخصصًا لمتابعة تنفيذ هذه الخطة التي يجري العمل عليها منذ فترة، حيث تم استقدام ثلاث سفن لتزويد الشبكة القومية للغاز الطبيعي.

وأضاف الحمصاني، أن مصر تعتزم زيادة إمدادات الغاز خلال الفترة القادمة بشكل تدريجي لتلبية الاحتياجات المتزايدة.

وأكد أن الحكومة تسعى جاهدة لتجنب أي تخفيف في الأحمال، معربًا عن أملهم في أن تتمكن مصر من تجاوز أي تحديات محتملة بزيادة قدرات إنتاج وتوريد الغاز.

وأشار إلى أن هناك مخزون استراتيجي من السلع الأساسية من اللحوم والدواجن والسكر، متابعًا: "لدينا مخزون كافٍ ولا يوجد قلق".