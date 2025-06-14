كتب- حسن مرسي:

علق الإعلامي عمرو أديب، عن أنباء متداولة بشأن طرح اسم رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتولي منصب أمين عام جامعة الدول العربية.

خلال برنامجه "الحكاية" على قناة "إم بي سي مصر"، أوضح أديب أن تعيين أمين عام مصري للجامعة عرفًا، ويأتي ذلك احترامًا للدور التاريخي الذي تلعبه مصر في الجامعة.

وأضاف أديب أن "القوانين ليست ملزمة بأن يكون الأمين العام للجامعة من مصر، لكن هناك تقدير كبير للدور المصري الدبلوماسي داخل الجامعة".

وأكد أن "منصب أمين جامعة الدول العربية ليس مكافأة نهاية الخدمة"، شيرًا إلى أن "لدينا دبلوماسيين عتاولة وهو ليس تقليل من الدكتور مصطفى مدبولي".

وأشار أديب إلى أن "رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لا يصلح للمنصب، ليس لقصور في أدائه، ولكن لأن هذا المنصب ليس من اختصاصه المهني المباشر"، وتابع: "أنا بحب مصطفى مدبولي بس أنا بتكلم عن المنصب، فكروا ولا تضعوا مصر في موقف محرج، مينفعش أجيب الجراح العالمي مجدي يعقوب وأمسكه رئاسة شركة المقاولين العرب".

وأكد أديب أن "مصر تمتلك العديد من الدبلوماسيين البارعين وذات مدرسة دبلوماسية عريقة، مما يجعل اختيار الأمين العام للجامعة العربية قرارًا حساسًا يتطلب الاعتبار الكامل لقدرات المرشح"، وتابع متسائلًا: "يعني الجامعة العربية مكسرة الدنيا عشان ندخل في خناقة؟".