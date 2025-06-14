كتب-عمرو صالح:

شهدت ليلة الجمعة، العديد من الأحداث المهمة، على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

تلقى الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مهم عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مراجعة خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

أجرى سعيد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، جولة ميدانية مكثفة ظهر اليوم عقب صلاة الجمعة، شملت إدارتَي العمرانية وجنوب الجيزة التعليميتين، بهدف الوقوف على آخر الاستعدادات داخل اللجان الامتحانية، ومتابعة جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب في هذا الاستحقاق الوطني الهام، في إطار المتابعة الميدانية الدقيقة لضمان سير امتحانات الثانوية العامة بكل انضباط وجاهزية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، اجتماعًا للاطمئنان على خطة تأمين الاحتياجات من المواد البترولية والغاز الطبيعي المطلوبة في القطاعات المختلفة، خاصة قطاع الكهرباء، لاسيما مع حلول فصل الصيف الذي تزداد فيه الحاجة إلى كميات أكبر من الوقود، وفى ظل الأحداث الأخيرة بالمنطقة، بعد العملية العسكرية الإسرائيلية فى إيران.

أعلنت وزارة الطيران المدني، في بيان لها، الجمعة، أن مطار شرم الشيخ الدولي استقبل عددًا من الرحلات الجوية التي تم تحويل مسارها بعد قرار خمس شركات طيران أردنية بتغيير وجهات رحلاتها والهبوط اضطراريًا في المطار، نتيجة الإغلاق المؤقت لبعض المجالات الجوية في المنطقة

أعلنت شركة "إير كايرو" عن تأجيل رحلاتها المتجهة إلى العاصمة الأردنية عمان من مطارات شرم الشيخ والغردقة وبرج العرب وأسيوط، وذلك إلى حين إعادة فتح المجال الجوي واستئناف الحركة الجوية بشكل طبيعي.

عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا لمناقشة الاستعدادات اللازمة لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة 2024 / 2025، والمقرر انطلاقها 15 يونيو الجاري.

قال محمد جبران وزير العمل محمد جبران، إن الدولة المصرية، تواصل جهودها الحثيثة نحو تنفيذ أهداف "الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال ودعم الأسرة فى مصر للفترة من 2018 إلى 2025"، والتي جرى اطلاقها بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، وأكثر من 17 وزارة وجهة وطنية، تماشيًا مع الاتفاقيتين الدوليتين رقم 138 لسنة 1973 بشأن الحد الأدنى لسن العمل، ورقم 182 لسنة 1999 ،المتعلقة بأسوأ أشكال عمل الأطفال.

تابع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، استقرار الشبكة الموحدة واستمرارية التغذية الكهربائية، وراجع احتياطات الوقود اللازم لتشغيل وحدات الإنتاج، وزيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة خلال الفترة المقبلة، واستخدام أنماط التشغيل الجديدة لتحقيق الاستخدام الأمثل للوقود وزيادة العائد على وحدة الوقود المستخدم في إنتاج الكيلووات ساعة.

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن سبب قيام إسرائيل بضرباتها الجوية فجر اليوم، على منظومات الدفاع الجوي بإيران، ومصير الأزمة التي اندلعت مؤخرًا.