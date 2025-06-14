تصل للإعدام.. تعرف على عقوبة اختطاف الأطفال وفقًا للقانون

كتب- عمرو صالح:

نصت المادة 289 من قانون العقوبات، على أنه يُعاقَب بالسجن المشدد لمدة لا تقل عن عشر سنوات كل من خطف طفلًا دون استخدام التحايل أو الإكراه، وإذا كان الخطف مصحوبًا بطلب فدية، تتراوح العقوبة بين السجن المشدد لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة ولا تزيد على عشرين سنة وفي الحالات التي يقترن فيها الخطف بجريمة مواقعة المخطوف أو هتك عرضه، تصل العقوبة إلى الإعدام أو السجن المؤبد.

يعرّف القانون المصري، الطفل بأنه كل إنسان لم يتجاوز سن الثامنة عشرة، وفقًا لنص المادة 2 من قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008. ويستند هذا التعريف إلى الاتفاقيات الدولية، وعلى رأسها اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن الأمم المتحدة عام 1989، والتي تعتبر أي شخص لم يبلغ سن الرشد المحدد قانونًا في بلده طفلًا يتمتع بحماية خاصة.

ويترتب على هذا التعريف عدة آثار قانونية، أبرزها أن الأطفال يتمتعون بحماية خاصة في القوانين الجنائية، حيث تُشدد العقوبات على الجرائم التي تُرتكب بحقهم، مثل الاختطاف والاستغلال كما يتمتع الأطفال بنظام قضائي خاص إذا تورطوا في جرائم، حيث تُطبق عليهم قواعد الإصلاح والتأهيل بدلًا من العقوبات الجنائية التقليدية، ما لم يكن الجرم بالغ الخطورة. ويُعامل الأطفال المخطوفون باعتبارهم ضحايا يجب حمايتهم وإعادة تأهيلهم نفسيًا واجتماعيًا لضمان اندماجهم في المجتمع بعد التعرض لتجربة الاختطاف.

اقرأ أيضا:

طوارئ وإلغاء 3 رحلات.. أول تعليق من وزارة الطيران بعد الهجوم الإسرائيلي على إيران

بعد الهجوم على إيران.. بيان عاجل من مجلس الوزراء

ننشر عقوبة إصدار الفتوى الشرعية بمخالفة القانون

ارتفاع الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة