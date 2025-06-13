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خبير يكشف أسوأ السيناريوهات بشأن الضربة الإسرائيلية للمنشآت النووية الإيرانية

11:02 م الجمعة 13 يونيو 2025

الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة النووية

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كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور علي عبدالنبي، خبير الطاقة النووية، عن أسوأ السيناريوهات بشأن ضرب المفاعلات النووية الإيرانية بعد الهجوم الإسرائيلي على المنشآت النووية الإيرانية فجر الجمعة.

وقال عبدالنبي في تصريحات لـ"مصراوي"، أن أسوأ سيناريو لتأثيرات الانفجارات النووية، يكمن في ضرب مفاعل "بوشهر" لتوليد الكهرباء، الواقع جنوب إيران على الساحل الشرقي للخليج العربي.

وأضاف، أن التأثير الإشعاعي لضرب المناطق النووية الإيرانية يتوقف على قوة الضربة الصاروخية للمنطقة، موضحًا أنه لو كان التأثير كبيرًا، لاضطرت إيران إلى تهجير وإخلاء المنطقة المحيطة من السكان على بُعد 50 كيلومترًا حفاظًا على أرواحهم.

وأضاف أنه في حال ضرب مفعل "بوشهر"، ستكون هناك تداعيات سلبية على دول الخليج، حيث ستصدر منه إشعاعات قد تلوث مياه البحر التي تستخدمها دول الخليج للشرب بعد تحليتها.

وأشار عبد النبي إلى أن تأثيرات الإشعاعات النووية على الإنسان تتمثل في إصابته بأمراض وأورام سرطانية وأمراض الدم.

يُذكر أـن وكالة الطاقة الذرية الإيرانية، أعلنت أنّ الهجمات الإسرائيلية على موقع "نطنز" النووي، تسببت في تلوث داخل الموقع.

وذكرت أنّ منشأة فوردو النووية في محافظة قم، لم تتعرض للاعتداء، مواصلة: "اتخذنا الإجراءات كافة لحفظ سلامة المواد النووية وكوادرنا، ولن تحقق إسرائيل أهدافها"، وأنّ الاعتداء على منشأة نطنز وسط إيران اقتصر على سطح الأرض.

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