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شديدة الحرارة واضطراب الملاحة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس السبت

10:11 م الجمعة 13 يونيو 2025

طقس شديدة الحرارة

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كتب-عمرو صالح:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس غدًا السبت على معظم أنحاء البلاد.

وتوقعت الأرصاد أن يسود غدًا طقس شديد الحرارة نهارًا على أغلب الأنحاء حار على السواحل الشمالية معتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر.

كما توقعت اضطراب حركة الملاحة البحرية على خليج السويس وسرعة الرياح من 50:60 كم| س وارتفاع موج البحر من 3:2.5 متر فوق سطح البحر وشبورة مائية على الطرق الزراعية والمسطحات المائية ومناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة.

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