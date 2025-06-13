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برلماني: موقف مصر من التصعيد الإسرائيلي - الإيراني يُجسد حكمة الدولة

09:32 م الجمعة 13 يونيو 2025

النائب هشام حسين

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كتب- نشأت علي:

أعرب النائب هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، عن دعمه الكامل لما ورد في بيان وزارة الخارجية المصرية، بشأن الهجوم الإسرائيلي على إيران، مؤكدًا أن الموقف المصري يعكس إدراكًا عميقًا لحجم التهديدات الإقليمية، ويُجسد مسؤولية الدولة تجاه حفظ السلم والأمن الدوليين.

وقال "حسين"، إن مصر، بقيادتها الرشيدة، تتعامل مع الأزمات الإقليمية بحكمة واتزان، رافضة منطق التصعيد والانزلاق نحو مواجهات عسكرية غير محسوبة، مشددًا على أن أي اعتداء عسكري أحادي الجانب يُعد خرقًا صارخًا للقانون الدولي، ويهدد بنقل المنطقة إلى مرحلة من الفوضى والانفجار لا تُحمد عقباها.

وأضاف، أن مصر لطالما حذّرت من خطورة المساس باستقرار المنطقة، وأنها تواصل أداء دورها التاريخي كدولة داعمة للسلام، وصمام أمان في محيط مضطرب، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته والضغط باتجاه التهدئة، ووقف أي ممارسات تهدد أمن الشعوب ومقدّرات الدول.

وختم حسين بالتأكيد على أن وحدة الصف الوطني خلف القيادة السياسية في هذه المرحلة الدقيقة، هو الضمانة الحقيقية للحفاظ على أمن مصر واستقرارها، في ظل عالم يموج بالتغيرات والاضطرابات.

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