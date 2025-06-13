كتبت- نور العمروسي:



شاركت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس القومي للمرأة، في فعاليات اللقاء الذي أقامه السفير أمجد العضايلة سفير المملكة الأردنية الهاشمية في القاهرة والمندوب الدائم لدى جامعة الدول العربية تكريمًا للسفيرة هيفاء أبو غزالة بمناسبة انتهاء مهام عملها كأمين عام مساعد ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية بجامعة الدول العربية.



جاء ذلك بحضور أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي ولفيف من سفراء الدول العربية

وعلى هامش اللقاء أكدت المستشارة أمل عمار على أن السفيرة هيفاء أبو غزالة قامة عربية رفيعة تركت بصمة لا تُنسى في مسيرة العمل العربي









