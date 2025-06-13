متحدث الوزراء يكشف خطة الحكومة لتأمين الغاز والكهرباء خلال الصيف

كتب- أحمد عبدالمنعم:

كشف السفير محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، تفاصيل اجتماع مهم عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع كل من محافظ البنك المركزي ووزير البترول والثروة المعدنية، بهدف مراجعة خطة الدولة لتأمين احتياجاتها من الوقود والغاز الطبيعي خلال فصل الصيف.

وأكد "الحمصاني" في تصريحات تليفزيونية أن الاجتماع جاء في توقيت دقيق وسط تطورات الأوضاع الإقليمية، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت خطة استباقية لتأمين كميات الوقود المطلوبة، لاسيما لقطاع الكهرباء الذي يشهد ارتفاعًا في الاستهلاك خلال شهور الصيف.

وأوضح الحمصاني أن الحكومة تستهدف تشغيل ثلاث سفن للتغييز مع مطلع يوليو المقبل، بطاقة استيعابية تصل إلى 2250 قدمًا مكعبًا يوميًا، مقارنة بـ1000 قدم مكعب يوميًا العام الماضي، في خطوة تهدف إلى رفع كفاءة تأمين احتياجات البلاد من الغاز الطبيعي.

كما يجري العمل على تجهيز سفينة رابعة لاستخدامها كخيار احتياطي إذا لزم الأمر.

وأكمل: رئيس الوزراء وجه خلال الاجتماع وزير البترول بسرعة تشغيل السفن الثلاث الجديدة، ضمن خطة شاملة لتجنب أي نقص محتمل في إمدادات الطاقة.