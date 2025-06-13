مصطفى الفقي يكشف أسباب توجيه ضربة عسكرية لإيران في هذا التوقيت

كتب- عمرو صالح:

كشف الدكتور مصطفى الفقي المفكر السياسي، عن سبب قيام إسرائيل بضرباتها الجوية فجر اليوم، على منظومات الدفاع الجوي بإيران، ومصير الأزمة التي اندلعت مؤخرًا.

وقال "الفقي"، في تصريحات خاصة لمصراوي، إن السبب الرئيسي لشن إسرائيل غاراتها الجوية على الداخل الإيراني هو القضاء على إيران نهائيًا أو إضعافها على الأقل في ظل المساعي التي تبذلها إيران لتطوير برنامجها النووي خلال الفترة الحالية والتي تعتبرها إسرائيل تهديد لأمنها القومي.

وعن نجاح الضربات الإسرائيلية دون وجود رد دفاعي من إيران، قال الفقي: "أمريكا تدعم إسرائيل في تطوير أسلحتها سواء الهجومية أو الدفاعية وتمنحها التكنولوجيا الجبارة القادرة على تنفيذ عملياتها بنجاح.. الأمر الذي ساهم في نجاح ضرباتها الجوية الأخيرة".

وشنت إسرائيل فجر الجمعة ضربات جوية استهدفت منشآت استراتيجية في أنحاء إيران، أبرزها مجمع نطنز النووي، ضمن ما سُمّي "عملية الأسد الصاعد".

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